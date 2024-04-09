РФ частіше завдає авіаударів по позиціями ЗСУ через зволікання США з допомогою – Forbes
Через затримку військової допомоги для України від США, російські війська частіше штурмують позиції українців. Літаки окупантів через нестачу ракет у ЗСУ можуть підлітати набагато ближче до лінії фронту та обстрілювати позиції ракетами малої дальності. Про це пише Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.
У виданні нагадали, як нещодавно російські літаки впритул наблизились до позицій ЗСУ у районі Часового Яру.
Росіяни випускають теплові пастки, щоб відвернути увагу українських зенітників, але жодна українська ракета так і піднялась назустріч.
"Не допомагає і те, що Росія посилила повітряні нальоти на найбільші міста України, що змусило українські ВПС сконцентрувати свої найкращі батареї ППО навколо цих міст. Це залишає прогалини в протиповітряній обороні на передовій. Прогалини, якими користуються російські ВПС", - пояснили у публікації.