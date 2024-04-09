РФ частіше завдає авіаударів по позиціями ЗСУ через зволікання США з допомогою – Forbes

Через затримку військової допомоги для України від США, російські війська частіше штурмують позиції українців. Літаки окупантів через нестачу ракет у ЗСУ можуть підлітати набагато ближче до лінії фронту та обстрілювати позиції ракетами малої дальності. Про це пише Forbes, повідомляє Цензор.НЕТ.

У виданні нагадали, як нещодавно російські літаки впритул наблизились до позицій ЗСУ у районі Часового Яру.

Росіяни випускають теплові пастки, щоб відвернути увагу українських зенітників, але жодна українська ракета так і піднялась назустріч.