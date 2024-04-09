Білорусь повідомила про проведення тактичних навчань із бойовою стрільбою
В чотирьох областях Білорусі, з 9 по 11 квітня, відбудеться тактичне навчання з бойовою стрільбою. З посиланням на Міністерство оборони Білорусі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Зазначається, що підрозділи відпрацьовуватимуть:
- відбиття наступу умовного противника;
- знищення незаконних збройних формувань, диверсійно-розвідувальних груп;
- нанесення ураження передовим загонам противника;
- вогневу підтримку військ.
"Це ключовий етап перевірки боєготовності, за результатами якої підрозділи оцінять на предмет здатності виконувати завдання за призначенням у різних умовах обстановки", - повідомили в Міноборони.
Навчання проходитимуть у:
- Вітебській;
- Гродненській;
- Брестській;
- Могильовській областях.