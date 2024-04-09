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Білорусь повідомила про проведення тактичних навчань із бойовою стрільбою

Білорусь повідомила про проведення тактичних навчань із бойовою стрільбою
Фото: User 699/wikimedia

В чотирьох областях Білорусі, з 9 по 11 квітня, відбудеться тактичне навчання з бойовою стрільбою. ﻿З посиланням на Міністерство оборони Білорусі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що підрозділи відпрацьовуватимуть:

  • відбиття наступу умовного противника;
  • знищення незаконних збройних формувань, диверсійно-розвідувальних груп;
  • нанесення ураження передовим загонам противника;
  • вогневу підтримку військ.
"Це ключовий етап перевірки боєготовності, за результатами якої підрозділи оцінять на предмет здатності виконувати завдання за призначенням у різних умовах обстановки", - повідомили в Міноборони.

Навчання проходитимуть у:

  • Вітебській;
  • Гродненській;
  • Брестській;
  • Могильовській областях.

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