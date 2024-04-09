Білорусь повідомила про проведення тактичних навчань із бойовою стрільбою

В чотирьох областях Білорусі, з 9 по 11 квітня, відбудеться тактичне навчання з бойовою стрільбою. ﻿З посиланням на Міністерство оборони Білорусі, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Зазначається, що підрозділи відпрацьовуватимуть:

відбиття наступу умовного противника;

знищення незаконних збройних формувань, диверсійно-розвідувальних груп;

нанесення ураження передовим загонам противника;

вогневу підтримку військ.

"Це ключовий етап перевірки боєготовності, за результатами якої підрозділи оцінять на предмет здатності виконувати завдання за призначенням у різних умовах обстановки" , - повідомили в Міноборони.

Навчання проходитимуть у: