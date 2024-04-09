Китай підтримав проведення мирної конференції щодо України, але за участю РФ

Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України. Але Пекін хоче, щоб участь також взяла і Росія.﻿ З посиланням на заяву міністра закордонних справ Китаю Ван І після зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Ван І заявив, що Китай щодо війни РФ проти України дотримується мирного плану, який був запропонований раніше.

Він додав, що Пекін сподівається на якнайшвидше припинення вогню та завершення війни.

Китайський міністр також додав, що Китай підтримує скликання міжнародної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, "з рівноправною участю всіх сторін і чесним обговоренням усіх варіантів миру".

Варто зазначити, що Китай намагається триматися нібито нейтралітету у війні Росії проти України. Проте Пекін не засудив Москву, продовжує економічну співпрацю з нею.

Раніше Китай оприлюднив свій "мирний план" для України, але його розкритикували.

Президент Володимир Зеленський також заявляв, що Китай відіграє велику роль у світі, тому Україна хоче, щоб ця країна була залучена до формули миру. Пекін поки не погодився, але китайська влада не критикує українську формулу.