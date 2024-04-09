Китайські авто простоюють у європейських портах – FT

Імпортні автомобілі, особливо китайські, накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на "автомобільні стоянки". Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.

Проблема виникла через уповільнення продажів і логістичні складнощі, включно з нестачею водіїв вантажівок.

"Автодистрибʼютори все частіше використовують паркінги порту як депо. Замість того, щоб зберігати автомобілі у дилерів, їх залишають на автомобільному терміналі" , – повідомили в порту Антверпен-Брюгге.

Деякі керівники автомобільної промисловості заявили, що китайські виробники не продають свої транспортні засоби в Європі так швидко, як вони очікували, що стало основною причиною перевантаження портів регіону.

"Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки" , – сказав один із менеджерів логістичної компанії.

Деякі електромобілі китайських брендів простояли в європейських портах до 18 місяців.

Ще один співрозмовник видання зазначив, що багато розвантажених транспортних засобів просто залишалися в портах, поки їх не продали дистриб’юторам або кінцевим споживачам.