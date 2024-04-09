Китайські авто простоюють у європейських портах – FT
Імпортні автомобілі, особливо китайські, накопичуються в європейських портах, перетворюючи їх на "автомобільні стоянки". Про це пише Financial Times, повідомляє ЛігаБізнес.
Проблема виникла через уповільнення продажів і логістичні складнощі, включно з нестачею водіїв вантажівок.
"Автодистрибʼютори все частіше використовують паркінги порту як депо. Замість того, щоб зберігати автомобілі у дилерів, їх залишають на автомобільному терміналі", – повідомили в порту Антверпен-Брюгге.
Деякі керівники автомобільної промисловості заявили, що китайські виробники не продають свої транспортні засоби в Європі так швидко, як вони очікували, що стало основною причиною перевантаження портів регіону.
"Китайські виробники електромобілів використовують порти як автостоянки", – сказав один із менеджерів логістичної компанії.
Деякі електромобілі китайських брендів простояли в європейських портах до 18 місяців.
Ще один співрозмовник видання зазначив, що багато розвантажених транспортних засобів просто залишалися в портах, поки їх не продали дистриб’юторам або кінцевим споживачам.
"Це хаос", – сказала інша особа, знайома із ситуацією.