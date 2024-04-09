Конкуренція з боку України ніяк не обмежує фермерів ЄС – Politico

Конфлікт щодо торгівлі сільськогосподарською продукцією ставить під сумнів євроінтеграційні прагнення України. Посилаючись на матеріали Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Коли українські фермери дивляться на своє післявоєнне майбутнє, вони бачать себе частиною ЄС, вільно продаючи свої товари на єдиному ринку блоку. Але цього не станеться, якщо такі країни, як Польща, стоятимуть на своєму.

У той час як Україна готується до нового російського військового наступу зі сходу, її сусіди по ЄС — і союзники на заході — знову посилюють тиск на її масований експорт сільськогосподарської продукції, такої як кукурудза, м'ясо птиці та цукор, що, як скаржаться деякі члени блоку, підриває позиції їхніх власних фермерів.

Обмеження на українські сільськогосподарські товари необхідні для виправлення "нерівності" у торговельному балансі між Україною та ЄС, стверджує польський депутат Європарламенту Анджей Галіцький з правоцентристської Європейської народної партії, чиї поправки, що вимагають посилення обмежень, були підтримані більшістю голосів у парламенті та країнах-членах ЄС. Факти, здається, свідчать на користь позиції України.

Продукція України має високий попит у харчовій промисловості ЄС, тоді як європейські фермери, які складають крихітну частку економіки блоку, фактично є єдиною групою, яка не хоче її купувати. Більше того, немає жодних доказів того, що фермери ЄС потерпають від конкуренції з боку України.

Заходи з лібералізації торгівлі, які тимчасово знімають усі невиконані обмеження на український імпорт до ЄС, щоб допомогти країні протистояти агресивній війні з боку Росії, мають закінчитися в червні 2025 року. Після цього обидві сторони повернуться до умов угоди про вільну торгівлю від 2016 року, яка передбачає поступове скасування всіх тарифів, що залишилися.

У той час як такі законодавці, як Галіцький, вважають, що посилення конкуренції з боку українських гігантських агрохолдингів загрожує виживанню європейських фермерів, Україна бачить правила вільного ринку в дії — і хоче, щоб країни ЄС слідували їм.