НАБУ провело обшуки в Україні і Польщі через закупівлі зброї

Правоохоронці провели низку обшуків на території України та Польщі в межах справи про можливу закупівлю озброєння за завищеними цінами у квітні 2022 – лютому 2023 року. Посилаючись на дані НАБУ, повідомляє Корреспондент.

"Слідчі дії спрямовані на дослідження ланцюга постачання іноземного озброєння та перевірки інформації про можливе штучне завищення його вартості через участь компаній-посередників, зареєстрованих за межами України" , – йдеться у повідомленні.

Вказано, що спільні слідчі дії стали можливими завдяки співпраці НАБУ та САП із Міноборони України та Відділом по боротьбі з кримінальним терором і вбивствами Столичного управління поліції Республіки Польща в межах механізму міжнародної правової допомоги.

Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ для надання правової оцінки діям посадовців. Розслідування триває.

При цьому стверджується, що чинне керівництво Міноборони активно сприяє НАБУ у розслідуванні.