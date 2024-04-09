ЗМІ повідомили про звільнення з посад командувачів ОК "Південь" та "Захід"

Командувача оперативного командування "Південь" Андрія Ковальчука та командувача оперативного командування "Захід" Сергія Літвінова звільнили з посад. Посилаючись на джерела у Збройних Силах України, повідомляє РБК-Україна.

Джерела у ЗСУ підтверджують, що з посад звільнили відразу двох командувачів. Йдеться про генерал-майора Андрія Ковальчука, який був командувачем ОК "Південь", та генерал-майора Сергія Літвінова, який був командувачем ОК "Захід".

Андрій Ковальчук

Генерал-майор Андрій Ковальчук очолив оперативне командування "Південь" у 2021 році. До цього він був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ (2016-2021 рр.), а на момент початку війни у 2014 році Ковальчук перебував на посаді начальника штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

Андрій Ковальчук має статус Героя України, він також брав участь у миротворчих місіях у Косово та Ліберії. Брав участь у боях за Слов'янськ та Луганський аеропорт.

Із початком повномасштабного російського вторгнення Ковальчук став один із керівників оборони півдня України. Командувач також відомий за успішною операцією ЗСУ зі звільнення правобережної частини Херсонської області та самого Херсона.

Сергій Літвінов

Літвінов став командувач оперативного командування "Захід" у серпні 2021 року. До цього він займав посаду заступника командувача ОК "Північ" з бойової підготовки (2017 рік) та командира 17-ї окремої танкової бригади (2015-2017 рр.).

Як відомо з відкритих джерел, 28 лютого 2022 року Сергій Літвінов отримав звання генерал-майора.

Літвінов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, а також орденом "За мужність".