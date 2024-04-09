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ІДІЛ пригрозило терактами під час матчів Ліги чемпіонів

ІДІЛ пригрозило терактами під час матчів Ліги чемпіонів
Фото: Pixabay

Терористична організація ІДІЛ загрожує здійснити теракти під час матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з футболу. Про це пише видання Marca, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, терористи на одному зі своїх ресурсів опублікували зображення із озброєною людиною та назвами стадіонів, на яких пройдуть чвертьфінальні матчі Ліги Чемпіонів цього тижня - Емірейтс, Парк де Пренс, Метрополітано та Сантьяго Бернабеу. На фото написано: "Вбити їх усіх". 

Наразі вжито посилених заходів безпеки, а Міністерство внутрішніх справ Іспанії привласнило матчу Реал Мадрид - Манчестер Сіті категорію "з підвищеним ризиком".

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