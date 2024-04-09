СБУ повідомило про затримання очільника ВЛК у Чернігові

Правоохоронці викрили у Чернігові чинного керівника військово-лікарської комісії (ВЛК). Він за хабарі "списував" ухилянтів з військового обліку. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що посадовець був учасником злочинної схеми, яку організував колишній голова обласної ВЛК Чернігівщини. Також викрито їхню спільницю – посадовицю медкомісії Чернігівського військкомату.

"Фігуранти організували видачу неправдивих медичних висновків, в яких прописували важкі "діагнози" призовників. Потім ці документи направляли до військкомату з позначкою: непридатний до служби через "погане" здоров’я. Це дозволяло ухилянтам списатися з військового обліку і виїхати за кордон" , – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що фігуранти одержували з кожного клієнта до 5 тисяч доларів. Їм повідомили про підозру за статтями про перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч.1 ст.114-1, ч.3 ст.332 КК України).

Дії очільника ВЛК додатково кваліфіковано за статтею про прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.368 КК України). Наразі він перебуває під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.