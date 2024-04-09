Трагедія на фунікулері: співробітник УДВ був п'яний - ДБР

Затриманому чоловіку, який підозрюється у навмисному вбивстві на станції київського фунікулера, незабаром оголосять запобіжний захід. В його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.﻿ З посиланням на радницю з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"На сьогодні можу сказати, що йому незабаром буде обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави. Своєю чергою, хотіла б сказати, що Управління державної охорони і його керівництво максимально сприяють слідству. Щодо того, чи був він у той момент на службі - ні, він на той момент не був при виконанні службових обов'язків" , - заявила Сапьян.

Також радниця з комунікацій ДБР додала, що на момент трагедії, відповідно до результатів експертизи, чоловік перебував на підпитку. Згідно з аналізами, в його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.