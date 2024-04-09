Казахстан заперечив звернення РФ щодо для поповнення запасів бензину
У Казахстані заявили, що не отримували запитів від Росії щодо створення резерву бензину для РФ на випадок дефіциту через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Укрінформ.
«Такий запит від Міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується», – сказав у понеділок радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов.
Раніше інформагентство Reuters із посиланням на неназвані поінформовані джерела повідомило, що Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 тис. тонн бензину на випадок дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої з постачанням. Окрім цього зазначається, що Білорусь також погодилася допомогти Росії з бензином.
Одне з джерел поінформувало агенцію, що угода вже погоджена.
Атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% потужностей російських НПЗ станом на кінець березня. Поки що Кремль заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках пального стабільна, а запаси – достатньо великі.