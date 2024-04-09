Казахстан заперечив звернення РФ щодо для поповнення запасів бензину

У Казахстані заявили, що не отримували запитів від Росії щодо створення резерву бензину для РФ на випадок дефіциту через атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи.﻿ Посилаючись на місцеві ЗМІ, повідомляє Укрінформ.

«Такий запит від Міненерго РФ не надходив. Тому інформація не підтверджується» , – сказав у понеділок радник міністра енергетики Казахстану Шингис Ільясов.

Раніше інформагентство Reuters із посиланням на неназвані поінформовані джерела повідомило, що Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 тис. тонн бензину на випадок дефіциту, який може виникнути через атаки українських безпілотників і перебої з постачанням. Окрім цього зазначається, що Білорусь також погодилася допомогти Росії з бензином.

Одне з джерел поінформувало агенцію, що угода вже погоджена.

Атаки безпілотників вивели з ладу близько 14% потужностей російських НПЗ станом на кінець березня. Поки що Кремль заявляє, що ситуація на внутрішніх ринках пального стабільна, а запаси – достатньо великі.