У Румунії збудували найбільший термінал для сільгосппродукції з України

Група компаній Grampet, лідер приватних залізничних вантажних перевезень у Румунії, завершила спорудження перевалкового термінала для сільськогосподарської продукції, який має стати стратегічним хабом на маршруті до порту Констанца. Про це пишуть місцеві ЗМІ, повідомляє ЛігаБізнес.

Обсяг інвестицій у створення нового комплексу становить 10 млн євро. Потужності термінала дозволяють обробляти 240 000 тонн зерна та іншої сільськогосподарської продукції на місяць.

Розташований у Дорнешті (район Сучава), на кордоні з Україною, комплекс – перший термінал, яким керує компанія Grup Feroviar Român, і п’ятий у структурі Grampet Group.

За максимальної проєктної потужності 3 млн тонн комплекс оснащений станцією завантаження вагонів (завдовжки 128 м) та станцією розвантаження (завдовжки 120 м), які дозволяють одночасно завантажувати/розвантажувати вісім вагонів.

Потужності аналогічні терміналам у морських та річкових портах, що дає змогу транспортувати продукцію без втрати якості та з максимальною продуктивністю 500 тонн на годину.

"Румунія відіграє важливу роль у роботі коридорів солідарності, створених країнами-членами ЄС для полегшення транспортування товарів з України. Після початку війни залізничні оператори групи Grampet зробили суттєвий внесок у налагодження руху та відновлення роботи основних коридорів на осі Північ-Південь, забезпечивши перевезення понад 1,5 млн тонн вантажів з України" , – зазначив президент Grampet Group Груя Стойка.

Інвестор каже, що комплекс у Дорнешті – найбільший у Європі перевалковий термінал для сільськогосподарської продукції. Його збираються відкрити одразу після завершення тестового періоду.