Борель попередив про загрозу війни в Європі за межами України

Європа повинна готуватися до потенційної війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті за межами України "більше не є фантазією", попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. Про це пише FT, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, Росія загрожує Європі як своєю війною проти України, так і гібридними атаками на країни ЄС.

"Війна, безумовно, нависає над нами. Високоінтенсивна, традиційна війна в Європі вже не є фантазією" , - сказав дипломат, виступаючи в Брюсселі.

Європейські країни, які впродовж десятиліть після “холодної війни” скорочували витрати на оборону, збільшили інвестиції у свої оборонно-промислові потужності, намагаючись розширити поставки зброї в Україну і посилити власних військових.

Але потрібно більше інвестицій, зважаючи на те, що ситуація з безпекою в Європі є "екзистенційною кризою", сказав Боррель.

"Нам потрібен новий міжурядовий механізм фінансування, порівнянний з тим, який ми створили під час фінансової кризи [єврозони]" , - додав він.

Дональд Трамп, який має шанси перемогти на виборах у США, погрожує не захищати союзників по НАТО в Європі, якщо ті не витрачатимуть достатньо коштів на оборону. Це відбувається на тлі ширшого політичного тиску у Вашингтоні, спрямованого на те, щоб зосередити більше уваги на Азії, ніж на Європі.

"Парасолька США, на яку ми покладалися з часів "холодної війни", не може бути відкритою весь час. Можливо, залежно від того, хто керує Вашингтоном, ми не зможемо покладатися на захист Америки. В межах альянсу пріоритети для окремих членів можуть змінюватися" , - сказав Боррель.

Це перший раз, коли Боррель так відверто заявив про російську загрозу після нещодавніх попереджень з боку воєначальників і лідерів країн Північної Європи про ризик нових російських атак за межами України. У лютому міністр оборони Данії казав, що Росія може випробувати солідарність НАТО протягом трьох-п'яти років.

Війна РФ проти України підкреслила недоінвестовані оборонну промисловість і військовий потенціал ЄС. Також європейські країни занепокоєні тим, що США можуть відійти від своєї довгострокової ролі головного гаранта безпеки на континенті, якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому після президентських виборів у Штатах у листопаді.