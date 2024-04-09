Шмигаль доручив уряду оновити постанову щодо бронювання

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що доручив профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, "більш справедливу" постанову про бронювання військовозобов'язаних. Про це він оголосив на засіданні Кабінету міністрів, повідомляє Ліга.net.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі <...> Дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання" , – сказав він.

За словами Шмигаля, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим "щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну".

Водночас ефективна оборона, додав він, є "синергією зусиль фронту та тилу".