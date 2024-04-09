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США передали Україні трофейну зброю з Ірану

США передали Україні трофейну зброю з Ірану
Фото: Flickr

Уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену.﻿ Посилаючись на інформацію Центрального командування Збройних сил США, повідомляє Новое время.

За їхніми даними, США передали таку зброю:

  • понад п’ять тисяч автоматів АК-47;
  • кулемети;
  • снайперські гвинтівки;
  • ручні протитанкові гранатомети РПГ-7;
  • понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

Зброю було передано Україні 4 квітня.

«Спочатку ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і військово-морськими силами партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси переправляли з Ірану хуситам у Ємен, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН», — ідеться в повідомленні.

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