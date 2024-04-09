США передали Україні трофейну зброю з Ірану

Уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену.﻿ Посилаючись на інформацію Центрального командування Збройних сил США, повідомляє Новое время.

За їхніми даними, США передали таку зброю:

понад п’ять тисяч автоматів АК-47;

кулемети;

снайперські гвинтівки;

ручні протитанкові гранатомети РПГ-7;

понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.

Зброю було передано Україні 4 квітня.