США передали Україні трофейну зброю з Ірану
Уряд США передав українським силам трофейну зброю, яку було захоплено під час огляду кораблів, що доставляли вантажі з Ірану до Ємену. Посилаючись на інформацію Центрального командування Збройних сил США, повідомляє Новое время.
За їхніми даними, США передали таку зброю:
- понад п’ять тисяч автоматів АК-47;
- кулемети;
- снайперські гвинтівки;
- ручні протитанкові гранатомети РПГ-7;
- понад 500 тисяч патронів калібру 7,62 мм.
Зброю було передано Україні 4 квітня.
«Спочатку ці боєприпаси були конфісковані Центральним командуванням США і військово-морськими силами партнерів на чотирьох окремих транзитних суднах у період з 22 травня 2021 року по 15 лютого 2023 року. Боєприпаси переправляли з Ірану хуситам у Ємен, порушуючи резолюцію Ради безпеки ООН», — ідеться в повідомленні.