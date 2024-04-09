В Раді висловилися про відстрочку від мобілізації для ЗМІ та культури

Працівники ЗМІ та культури повинні мати бронювання або ж відстрочку від мобілізації, оскільки ці сфери грають важливу роль у суспільному житті, повідомляє РБК-Україна.

Про це сказав голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Вчора у мережі розгорівся скандал довкола повідомлень про те, що працівники декількох цирків та телеканалів, зокрема з телемарафону "Єдині новини", отримали бронь від мобілізації. За словами Потураєва, його думка полягає в тому, що медійників та працівників культури бронювати потрібно.

"І мова тут не про марафон, чи цирк, на тему яких всі намагаються продемонструвати дотепність. А про критерій виконання важливої соціальної функції" , - наголосив він.

Як пояснив Потураєв, мова йде про те, що медіа та колективи культури "грають важливу роль у суспільному житті" українців.

"Що, у когось є сумніви, що медіа (всі - особливо, у воєнний час), або колективи культури (хоча б основні - які здатні зібрати залу від села до обласного центру) грають важливу роль у суспільному житті, і убезпечують громадян від того, щоб люди остаточно з глузду не зʼїхали під тиском війни? Ну, і ясно, що треба також бронювати тих технічних фахівців, без яких просто неможливе функціонування медіа або робота колективів та закладів культури" , - додав нардеп.

Скандал з бронюванням

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні мобілізації підлягають усі військовозобов'язані від 18 до 60 років. Але є працівники критично важливих компаній, органів державної влади, які можуть бути заброньовані від мобілізації.

Вчора, 8 квітня, стало відомо, що низка українських телеканалів отримали бронь від мобілізації для своїх співробітників. Бронь видали і працівникам декількох цирків, які віднесли до критично важливих підприємств.

Така інформація викликала суспільний резонанс, тому сьогодні, 9 квітня, на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував "справедливу" постанову щодо бронювання від мобілізації.