Боррель заявив, що Росія має залишити Запорізьку АЕС
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після дронової атаки на Запорізьку атомну електростанцію заявив, що Росія повинна залишити ЗАЕС, повідомляє Європейська правда.
Про це Боррель написав у своєму Twitter (Х).
Боррель зазначив, що безрозсудна атака безпілотників на Запорізьку АЕС збільшує ризик небезпечної ядерної аварії, і такі атаки потрібно припинити.
Він висловив повну підтримку гендиректору Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелю Гроссі та самій МАГАТЕ.
"Росія має вийти із Запорізької АЕС", – зажадав Жозеп Боррель.
Нагадаємо, 7 квітня Гроссі заявив про щонайменше три прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС у неділю.
Експерти МАГАТЕ були поінформовані ЗАЕС про те, що на території станції здетонував безпілотник.
Гроссі 8 квітня провів зустріч із міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцею Одобеску під час візиту до Бухареста, де, зокрема, обговорив і ситуацію в Україні.
Запорізька АЕС окупована російськими військами, а через постійні російські обстріли, в яких Москва звинувачувала Україну, не раз відмикалася від української енергомережі.