СБУ затримала колаборантку-соратницю Шарія, яка працювала на російську розвідку

Служба безпеки України затримала соратницю Анатолія Шарія, який наразі переховується від українського слідства в Іспанії. Жінка намагалася зірвати мобілізацію в Сили оборони, але тепер їй загрожує в'язниця, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ в Facebook.

За наявними даними, затримана входила до "активу" забороненої "партії Шарія" та співпрацювала з російською розвідкою.

За вказівкою ворога вона адмініструвала Телеграм-канал, у якому дискредитувала призов на військову службу до ЗСУ та закликала українців ухилятися від мобілізації.

Також фігурантка популяризувала кремлівський режим та окупаційні угруповання РФ, які воюють проти нашої держави.

Колаборантка підтримувала зв'язок з окупантами через своїх батька та брата. Вони обоє ще до початку повномасштабного вторгнення РФ виїхали до Росії, а після захоплення лівобережжя Херсонської області добровільно долучилися до місцевої "філії" окупаційного "МВС РФ".

Встановлено, що перед публікацією деструктивного контенту фігурантка погоджувала його з представником російської спецслужби.

Також колаборантка отримувала від нього перелік актуальних тем, які мала "підсвічувати" через підконтрольний інформресурс. За співпрацю з окупантами жінка отримувала від них "гонорар".

Її затримали біля Одеси, під час обшуку в затриманої вилучено мобільний телефон і комп'ютерну техніку, які вона використовувала в підривній діяльності на користь агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили їй про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:

колабораційна діяльність;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Зараз вона перебуває під вартою, їй загрожує до 12 років в'язниці.