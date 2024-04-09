ГУР: Росія зімітувала атаку дронів на ЗАЕС і спробувала звинуватити Україну

Російські окупанти вирішили зімітувати удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів. Вони спробували звинуватити у цьому українських захисників, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він розповів, що зараз спостерігається нова хвиля провокацій з боку Росії щодо ЗАЕС. У цьому немає нічого нового. Метою таких провокацій є звинувачення України.

Юсов нагадав, що саме росіяни окупували Запорізьку АЕС та розмістили там війська і техніку, замінували територію станції, а також регулярно проводять там запуски ударних дронів.

"Ось сьогодні (Росія - ред.) вирішила за допомогою FPV-дронів зімітувати обстріл нібито з боку України. Позиція України однозначна - по ядерним об'єктам жодних дій чи провокацій ми не робимо. Агресор повинен піти з атомної станції", - додав представник ГУР.

Що передувало

Нагадаємо, 7 квітня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило про те, що на території Запорізької АЕС вибухнув дрон. При цьому МАГАТЕ зафіксувало щонайменше три влучання у захисну оболонку реактора станції.

У свою чергу, росіяни почали звинувачувати в атаці українських захисників. Ворог заявляв про "серію атак" на ЗАЕС, внаслідок якої нібито є поранені та пошкоджена вантажівка.

В "Енергоатомі" у відповідь на такі фантазії РФ заявили про те, що звинувачення у бік України - це спроба Москви приховати власні наміри.