Український президент Володимир Зеленський назвав мету російських обстрілів Харкова та області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відеозвернення глави держави.

"Мета Росії абсолютно очевидна - вони хочуть зробити все, щоб витиснути людей із Харкова, з області. Все, чого торкається Путін, перетворюється на руїни", - пояснив президент.

Він також зауважив, що Україна повинна зробити все можливе й неможливе, щоб якнайбільше міст і громад були захищені від російської агресії.

Удари по Харкову

Російські окупанти продовжують регулярні обстріли міста та області комбінованими атаками, завдаючи ударів вдень та вночі. Особливо небезпечними є регіони північно-східної та східної частин областей.

Через це у Харкові достроково завершили опалювальний сезон на тлі масованих ракетних атак Росії.

Водночас днями видання The Economist з посиланням на військові джерела опублікувало публікацію, присвячену ситуації в Харкові. В ній видання зазначило, що Росія хоче перетворити Харків на так звану "сіру зону", непридатну для проживання цивільних.