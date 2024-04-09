Ворог вже прорвався у Роботине – депутат Запорізької облради

Депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що бої вже тривають у Роботиному Запорізької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворогу вже вдалося прорватися у Роботине, бої тривають у самому населеному пункті. З боку Вербового також лінія розмежування трохи змістилася в наш бік. Ворог потрохи відтісняє й відвойовує те, що вдалося вибити під час тогорічного контрнаступу ЗСУ" , — зауважив Лишенко.

За словами депутата Запорізької обласної ради, крок за кроком, по 100 метрів росіяни вже зайшли в Роботине.