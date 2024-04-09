Польща планує скасувати частину виплат для українських біженців
Уряд Польщі планує скасувати частину виплат для українських біженців з 1 липня 2024 року, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить проект закону на сайті польського уряду.
Новий законопроєкт передбачає:
- скасування одноразової грошової допомоги новоприбулим біженцям у розмірі 300 злотих (2945 гривень);
- зміна системи оплати за проживання та харчування у колективних центрах. Біженців можуть зобов'язати оплачувати своє перебування із виплат за програмою "800+";
- припинення підтримки фінансування фотографування при оформленні документів;
- скасування програми "40+" для власників житла, які безкоштовно прихистили в себе вдома до 10 біженців з України.
При цьому збережеться низка попередніх механізмів допомоги українським біженцям:
- термін легального перебування на території Польщі для людей зі статусом PESEL UKR;
- тимчасове використання приміщень для колективного проживання громадян України;
- термін дії національних віз та дозволів на тимчасове перебування, що були видані громадянам України та термін дії яких закінчився після 24 лютого 2022 року;
- продовження доступу до соціальних програм;
- доступ до ринку праці для українців;
- подовження терміну, коли лікарі, стоматологи, медсестри та акушерки з України можуть отримати дозвіл на роботу за фахом за спрощеною процедурою.
Також плануються зміни в частині обов’язку дітей з України відвідувати систему польської освіти та у сфері визнання кваліфікацій, зокрема, психологів.
Нагадаємо, ми повідомляли, що тимчасовий захист для українських біженців у Польщі готуються продовжити до 4 березня 2025 року. Проте уряд планує змінити правила перебування українців.