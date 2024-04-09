Росіяни вперше за довгий час обстріляли Слов'янськ, є поранені
У вівторок 9 квітня російська армія завдала ударів по Слов’янську Донецької області, в результаті чого отримали поранення двоє цивільних, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення начальника Слов'янської міської Військової адміністрації Вадима Ляха, голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна.
"Місто зазнало ворожих ударів - два прильоти у промзону… Поранення ніг отримали двоє мешканців громади, що під час обстрілу знаходилися на вулиці".
За словами Ляха збільшується кількість обстрілів у сусідніх громадах.
"Вперше за довгий час у Словʼянську обстріли лунають вдень, причому у час пік", - сказав Лях.
Водночас Філашкін повідомив, що поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років.