Росіяни вперше за довгий час обстріляли Слов'янськ, є поранені

У вівторок 9 квітня російська армія завдала ударів по Слов’янську Донецької області, в результаті чого отримали поранення двоє цивільних, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення начальника Слов'янської міської Військової адміністрації Вадима Ляха, голови Донецької ОДА Вадима Філашкіна.

"Місто зазнало ворожих ударів - два прильоти у промзону… Поранення ніг отримали двоє мешканців громади, що під час обстрілу знаходилися на вулиці".

За словами Ляха збільшується кількість обстрілів у сусідніх громадах.

"Вперше за довгий час у Словʼянську обстріли лунають вдень, причому у час пік" , - сказав Лях.

Водночас Філашкін повідомив, що поранення отримали троє людей 53, 64 і 66 років.