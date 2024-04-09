Зеленський обговорив з командувачем Повітряних сил захист неба над Харковом

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з командувачем Повітряних сил Збройних сил України Миколою Олещуком. Однією з тем став захист неба над Харковом, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

За інформацією відомства, Зеленський під час поїздки до Харківської області обговорив ситуацію у регіоні з Олещуком.

В ОП наголосили, що організація нової системи захисту Харкова з повітря - одне з основних питань.

"До неї (систему захисту Харкова - ред.) планують залучити додаткові засоби ППО", - уточнили у відомстві.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, ще у березні російські окупанти посилили обстріли Харкова. Вони активно використовують балістичне озброєння, яке не може збивати українська ППО, а також керовані авіаційні боєприпаси, що призводять до значних руйнувань.

Видання The Economist написало про те, що росіяни хочуть перетворити Харків на "сіру зону", яка непридатна для життя.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього звернення зазначав, що мета таких російських обстрілів - видавити людей з Харкова та області.