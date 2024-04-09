Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла – Терехов
Кількість постраждалих від російського удару по виробництву в центрі Харкова зросла до чотирьох, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив міський голова Ігор Терехов.
"До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися.
Пошуково-рятувальна операція на місці "прильоту" триває".
Що передувало:
9 квітня російські війська двічі влучили по центру Харкова.