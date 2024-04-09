Демобілізацію та ротацію прибрали із законопроекту про мобілізацію – джерела

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники "УП" в оборонному комітеті.

Виключення питання демобілізації із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

У листі до міністра оборони Рустема Умєрова, який УП має в розпорядженні, Сирський наголошує на необхідності невідкладного внесення законодавчих змін щодо вдосконалення питань проходження військової служби та мобілізації.

Дослівно з листа Сирського:

"Разом з тим, окремі положення законопроєкту, з огляду на значну кількість депутатських правок, потребують більш детального аналізу та додаткового вивчення. 3 урахуванням зазначеного пропонується питання підстав звільнення з військової служби, а також запровадження на законодавчому рівні ротації військовослужбовців унормувати окремо шляхом розгляду в іншому законопроєкті".

Обговорення відповідного питання відбулося на засіданні Кабміну 9 квітня.

Уряд погодився з пропозицією Міноборони ініціювати перед Верховною Радою виключення із проєкту закону положень щодо звільнення з військової служби та ротації військовослужбовців.

Уряд має внести на розгляд парламенту окремий законопроєкт із цими положеннями.

"УП" публікує витяг з протоколу засідання Кабінету міністрів, на якому було ухвалено таке рішення.

Як наслідок, члени Комітету ВР з питань нацбезпеки на засіданні 9 квітня ухвалили рішення про виключення положення щодо демобілізації і ротації військових із урядового законопроєкту.

У висновку Комітет доручив Кабінету Міністрів впродовж восьми місяців з дня опублікування законодавчого акту в газеті "Голос України", тобто вже після ухвалення, розробити і внести на розгляд законопроєкт щодо удосконалення механізмів ротації військовослужбовців під час воєнного стану, їх демобілізації та медико-соціальної реабілітації.

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