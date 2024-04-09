Профільний комітет Європарламенту схвалив нові умови пільгової торгівлі з Україною

Комітет із питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту на засіданні 9 квітня схвалив продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю продуктами харчування з Україною з додатковими обмеженнями, повідомляє Європейська правда.

За продовження пільгового режиму торгівлі України з ЄС із урахуванням запобіжників для сільськогосподарських товарів проголосували 26 членів профільного комітету Європарламенту, проти висловились вісім.

Погоджена напередодні домовленість передбачає, що призупинення дії ввізних мит та квот на український експорт до ЄС буде продовжене до 5 червня 2025 року. Водночас вона містить два захисні механізми для захисту ринку Євросоюзу.

Перший механізм – це посилена версія вже наявних обмежень, яка застосовуватиметься на основі регулярного моніторингу Європейської комісії.

Другий, новий механізм зобов'яже Єврокомісію знову запровадити тарифні квоти на імпорт з України м'яса птиці, яєць, цукру, а також вівса, кукурудзи, круп та меду, якщо він перевищить середньоарифметичне значення обсягів, імпортованих у другому півріччі 2021, 2022 та 2023 років.

Дія цього механізму запускається автоматично через 14 днів після виявленого перевищення обсягу експорту, а не 21, як передбачалось раніше. Крім того, він тепер враховує дані про імпорт за довоєнний 2021 рік, а не лише 2022-ий і 2023-ий.

Європейський парламент має остаточно затвердити угоду на пленарному засіданні 24 квітня – останньому для цієї каденції. Потім формальну згоду має надати Рада ЄС. Угода набуде чинності 6 червня 2024 року терміном на один рік.