У ЗСУ розповіли про ситуацію біля Часового Яру

Ситуація в районі Часового Яру Донецької області контрольована, окупантів у місті немає. Водночас росіяни використовуючи перевагу в повітрі, здійснюють штурми за допомогою артилерії та авіації, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява речника ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина в ефірі телемарафону.

"Ситуація контрольована. Противника ані в місті, ані околицях немає. Але ворог використовує перевагу в повітрі, в ракетах, в артилерійських боєприпасах, щоб досягти своєї мети - вийти на кордони Донецької області", - зазначив Волошин.

За його словами, тактика ворога незмінна - велика кількість піхоти та штурмові дії.

"Штурмові групи заїжджають на БМП, атакують за підтримки артилерії та авіації, яка дошкуляє КАБами. Росіяни стягують час від часу велику кількість артилерії, попри те, що йде наша масштабна контрбатарейна боротьба", - розповів речник.

Він зазначив, що більша частина ударів приходиться по Часовому Яру.

За словами Волошина, ворог намагається підвести своїх військових максимально близько до лінії зіткнення, щоб вони перейшли до штурму, але наші захисники роблять можливе і неможливе, відбиваючи ці штурми.

Ситуація в районі Часів Яру

Місто Часів Яр Донецької області залишається під контролем українських сил. При цьому найбільш жорсткі бої продовжуються в районах Первомайського і Водяного, а також на схід від Часового Яру, де ворог намагається прорвати оборону ЗСУ.

Наприкінці лютого 2024 року повідомлялося, що російські війська зробили спробу наступу на лінії "Часів Яр - Хромово - Бахмут". Ворог відступив через втрату великої кількості броньованої техніки.

Як повiдомлялось, навряд чи Часовому Яру найближчим часом загрожує окупація чи оточення. Однак на цьому напрямку тривають запеклі бої.

Як нещодавно розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Часів Яр, попри жорстокі бої на схід від міста, залишається під контролем українських сил.