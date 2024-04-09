МЗС звернулося до світової спільноти через чергові російські провокації на ЗАЕС

Міністерство закордонних справ 9 квітня оприлюднило заяву щодо чергових російських провокацій на ЗАЕС, повідомляє Українська правда.

Про це говорить заява на сайті МЗС.

"Захоплення, мілітаризація та триваюча окупація Росією ЗАЕС створює безпрецедентні загрози для ядерної безпеки не лише України, але і всієї Європи та світу.

Протягом незаконного перебування на станції, російські окупанти грубо порушили міжнародне право та норми і стандарти ядерної і радіаційної безпеки, включно з основоположними принципами МАГАТЕ щодо ядерної безпеки і захищеності".

У відомстві наполягають на тому, що ЗАЕС має бути повернута під контроль її законного власника, України, а Росія має понести відповідальність за всі скоєні злочини.

"Звертаємося до всіх держав і міжнародних організацій, експертів і медіа з закликом зайняти тверду позицію з метою нейтралізації загроз ядерній безпеці, створених Росією на ЗАЕС, та унеможливлення реалізації агресором злочинних сценаріїв у подальшому.

Росія припинить маніпуляції лише тоді, коли побачить, що світова спільнота рішуче відкидає будь-які спроби ввести себе в оману і безкомпромісно відстоює дотримання міжнародного права".

У міністерстві закликали всі держави та міжнародні організації, які цінують норми і принципи ядерної безпеки, рішуче засудити російські провокації на ЗАЕС та посилити санкційний тиск на Росію.

Що передувало:

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) 9 квітня повідомило про атаку безпілотників на навчальний центр окупованої росіянами Запорізької атомної станції (ЗАЕС), розміщений на її майданчику.

У ГУР зазначили, що російські окупаційні війська 9 квітня вчергове зімітували удар по Запорізькій атомній електростанції за допомогою дронів.