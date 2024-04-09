Зеленський: Україна розробила план нового контрнаступу

Україна розробила новий план контрнаступу Сил оборони, а війна з Росією закінчиться перемогою України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський із посиланням на BILD.

"Так, у нас є план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. У нас немає альтернативи. Але я не можу обіцяти цього і назвати дату" , — заявив він.

За словами глави держави, українській армії для успіху на полі бою потрібне озброєння, у тому числі зі США.

"Так, у Росії більше людей, більше зброї. Але об'єднаний Захід має сучасні системи озброєнь. Тому ми отримаємо певні технології. І якщо ми продовжимо нарощувати виробництво, якщо отримаємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в числі людей. Справа в якості зброї" , — наголосив президент.

Як повідомлялось, раніше керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що український контрнаступ пішов не за планом, проте Сили оборони виконали обіцянку.