Зеленський прокоментував інформацію щодо мирного плану Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо мирний план кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні полягає лише у передачі частини українських територій Росії, то це дуже примітивна ідея. Слова Зеленського наводить німецьке видання Bild, повідомляє Корреспондент.

"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це ідея дуже примітивна" , - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо Трамп дійсно має свій підхід до швидкого припинення війни, то він з радістю вислухає його ідею.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Йдеться про людські життя, ми не можемо жартувати і не можемо ризикувати" , - додав глава держави.

Зеленський також нагадав, що під час розмов про переговори з РФ важливо пам'ятати про те, що Володимиру Путіну не можна довіряти.

"Ми маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти" , - наголосив глава держави.

Нагадаємо, нещодавно видання The Washington Post повідомило, що за планом Трампа для завершення війни Росії з Україною "за 24 години" Київ має віддати країні-агресору окуповані Крим і Донбас.

Проте у Трампа назвали цю новину фейком. Там зазначили, що Трамп не пристане на жодний мирний план, аж поки не вступить на посаду і не зможе належним чином зважити всі варіанти.