У Миколаївській області є влучання в енергооб'єкт – ОВА

У Миколаївській області вночі 10 квітня російський дрон-камікадзе типу Shahed влучив в об’єкт енергетики.﻿ Про це у Фейсбуці інформує Миколаївська ОВА.

"Сьогодні о 03:00 внаслідок влучання ворожих БпЛА типу Shahed - 131/136 пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Введенні аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення" , - ідеться у повідомленні.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграмі, що станом на 8 ранку усі відключені раніше споживачі вже з електроенергією.