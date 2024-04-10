У Миколаївській області є влучання в енергооб'єкт – ОВА
У Миколаївській області вночі 10 квітня російський дрон-камікадзе типу Shahed влучив в об’єкт енергетики. Про це у Фейсбуці інформує Миколаївська ОВА.
"Сьогодні о 03:00 внаслідок влучання ворожих БпЛА типу Shahed - 131/136 пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі. Введенні аварійні відключення, ведуться роботи з відновлення", - ідеться у повідомленні.
Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Телеграмі, що станом на 8 ранку усі відключені раніше споживачі вже з електроенергією.
"Енергетики працюють та роблять все можливе, аби так було і надалі", - зауважив Кім.