Британія направила винищувачі до Румунії для патрулювання повітряного простору
Велика Британія направила до Румунії групу з шести винищувачів Typhoon. Королівські ВПС у рамках ротації братимуть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії поблизу чорноморського узбережжя, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
У британських ВПС зазначають, що шість винищувачів RAF Typhoon беруть участь у чотиримісячній місії.
"Винищувачі з IX (бомбардувальної) ескадрильї, а також більше двохсот осіб зі 140 експедиційного авіакрила RAF перекинуті з бази RAF Lossiemouth на авіабазу Mihail Kogalniceanu в Румунії", - йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Королівські ВПС Британії братимуть участь у місії до серпня.
"Особовий склад, задіяний у місії, перебуватиме в готовності будь-якої миті почати перехоплення російських літаків, що наближаються до повітряного простору НАТО, за сигналом швидкої реакції", - ідеться в повідомленні.