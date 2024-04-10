Британія направила винищувачі до Румунії для патрулювання повітряного простору

Велика Британія направила до Румунії групу з шести винищувачів Typhoon. Королівські ВПС у рамках ротації братимуть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору Румунії поблизу чорноморського узбережжя, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

У британських ВПС зазначають, що шість винищувачів RAF Typhoon беруть участь у чотиримісячній місії.

"Винищувачі з IX (бомбардувальної) ескадрильї, а також більше двохсот осіб зі 140 експедиційного авіакрила RAF перекинуті з бази RAF Lossiemouth на авіабазу Mihail Kogalniceanu в Румунії" , - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Королівські ВПС Британії братимуть участь у місії до серпня.