Ізраїль задав ударів по об’єктах бойовиків "Хезболли" у Сирії

Ізраїль завдав ракетних ударів по сирійських військових об’єктах, на яких нібито перебували бойовики угруповання "Хезболла". Про це пише Times of Israel із посиланням на заяву Армії оборони Ізраїлю, повідомляє Укрінформ.

"Армія оборони Ізраїлю вважає сирійський режим відповідальним за всі дії, що відбуваються на його території, й не дозволить жодної активності, яка призведе до закріплення "Хезболли" на сирійському фронті" , - заявили ізраїльські військові.

Зазначається, що обстрілу зазнала база сирійської армії на півдні країни поблизу із територією Ізраїлю, яку, за даними розвідки, використовувала "Хезболла".

Times of Israel додає, що мішенями ізраїльських ударів на території Сирії стали також оглядові пости та інша інфраструктура "Хезболли".

Окрім цього, ізраїльська артилерія обстріляла два південні регіони Лівану, аби “знищити небезпеку”.