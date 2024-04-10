Мінреінтеграції хоче запровадити облік для українських учнів за кордоном

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій обговорили потребу в запровадженні єдиного електронного обліку українських учнів за кордоном, повідомляє Укрінформ.

"До прикладу, досить багато учнів здобувають освіту або є екстернами Державного ліцею "Міжнародна українська школа" (МУШ). Українські особові справи для вступу в МУШ можна надіслати поштою. Однак питання полягає в системному рішенні для всіх учнів за кордоном. Так, було розглянуто можливість запровадження єдиного електронного обліку для ведення особових справ учнів" , - йдеться у повідомленні.

Під час наради учасники запропонували дозволити МУШ приймати особові справи учнів в електронному вигляді, а також розробити відповідні роз’яснення.

Також було наголошено, що МУШ має стати освітнім осередком, який акумулюватиме всю співпрацю з українськими школами за кордоном.