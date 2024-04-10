Доба на Херсонщині: влучили у вежі мобільного зв'язку, є поранений

За минулу добу на Херсонщині російські окупанти влучили в Пункт Незламності, стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль. Також пошкоджені приватні будинки.

Про це повідомив﻿ голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Минулої доби противник обстрілював Берислав, Михайлівку, Монастирське, Понятівку, Червоний Маяк, Кізомис, Новоолександрівку, Ромашкове, Томину Балку, Дніпровське, Садове, Янтарне, Антонівку, Комишани та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 7 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в Пункт Незламності, стільникові вежі, магазин та приватний автомобіль" , – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілів одна людина дістала поранення.