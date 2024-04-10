Суд скасував санкції Євросоюзу проти олігархів Фрідмана та Авена

Суд Євросоюзу задовольнив позов акціонерів "Альфа-Банку" Пьотра Авена і Міхаіла Фрідмана про виключення їх із санкційного списку, повідомляє Економічна правда.

"Генеральний суд скасував включення Пьтра Авена та Міхала Фрідмана до списків осіб, на яких поширюються обмежувальні заходи" , - йдеться у рішенні суду.

Згідно з рішенням суду, підстави, на яких бізнесменів внесли до списків, не є достатньо обґрунтованими, а додаткових доказів Рада ЄС не надала.

"Суд задовольняє вимоги Пьотра Авена та Міхаіла Фрідмана. Суд вважає, що жодна з причин, викладених у початкових санкційних актах, не є достатньо обґрунтованою, а отже, включення Авена та Фрідмана до оскаржуваних списків не було виправданим. Що стосується продовження дії актів, суд вважає, що Рада ЄС не надала жодних додаткових доказів порівняно з тими, на які вона спиралася в первинних актах.

На думку суду, хоча підстави, висунуті Радою, можуть бути такими, що дозволяють встановити, залежно від обставин, ступінь близькості Авена і Фрідмана до Путіна або його оточення, вони не демонструють, що вони підтримували дії або політику, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України, або що вони надавали матеріальну чи фінансову підтримку російським особам, відповідальним за анексію Криму або дестабілізацію України, або що вони отримували вигоду від цих осіб", - йдеться у заяві.

Апеляція може бути подана протягом 2 місяців і 10 днів з моменту повідомлення про рішення.

Фрідман і Авен - засновники та акціонери російського "Альфа-Банку". Після початку великої війни в Україні вони покинули Росію, але, тим не менш, опинилися під санкціями ЄС і Великої Британії. У серпні 2023 року їх було також занесено до санкційного списку США.

Минулої весни стало відомо, що Фрідман і Авен вирішили продати свої частки в "Альфа-Банку" - насамперед, щоб спробувати зняти з себе санкції. Тоді джерело газети Financial Times говорило, що вони готові заради цього на все.