Країни Північної Європи та Балтії зберуть експертів для просування України до ЄС

Країни Північної Європи та Балтії домовилися про нову ініціативу, яка допоможе євроінтеграції України, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстрем, повідомляє The Guardian.

За його словами, вісім країн Північної Європи та Балтії зберуть групу експертів, яка допоможе підтримати зусилля України щодо вступу до Європейського союзу.

Він уточнив, що така ініціатива полегшить шлях України до вступу до блоку.

Також глава МЗС Швеції зазначив, що його країна підтримує збільшення ролі НАТО у наданні допомоги Україні у сфері безпеки та координації військової підтримки і постачання обладнання.

Вступ України до Євросоюзу

Нагадаємо, у грудні минулого року під час саміту Євроради лідери країн ЄС підтримали початок вступних переговорів з Україною. Єдиний, хто хотів виступити проти, - прем'єр Угорщини Віктор Орбан, але він не брав участі у голосуванні.

Переговори досі не стартували фактично. Президент України Володимир Зеленський очікує, що вони розпочнуться у червні. За його словами, це є принциповим питанням.

Точні терміни вступу нашої країни до ЄС наразі невідомі. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова припускає, що це може статися до 2030 року.