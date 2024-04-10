Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію у другому читанні

Верховна Рада 10 квітня розпочала розглядати законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні, з якого виключили положення щодо демобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють нардеп Ярослав Железняк у Telegram, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан у Telegram.

"Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.

Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263.

Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра".

За словами Мокана, він разом із командою "Розумної політики" відстоюватимемо свої правки, тому що "у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо".

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