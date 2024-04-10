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Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію у другому читанні

Рада почала розгляд законопроекту про мобілізацію у другому читанні
Фото: Vadim Chuprina

Верховна Рада 10 квітня розпочала розглядати законопроєкт №10449 про мобілізацію у другому читанні, з якого виключили положення щодо демобілізації, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють нардеп Ярослав Железняк у Telegram, нардеп від "Слуги народу" Василь Мокан у Telegram.

"Рада починає розгляд законопроєкту про мобілізацію у другому читанні.
Сьогодні рішення фінального не буде. Тільки розгляд відхилених правок, яких 4263.
Правки, які ухвалені і остаточне голосування завтра".

За словами Мокана, він разом із командою "Розумної політики" відстоюватимемо свої правки, тому що "у такому вигляді як зараз голосувати за нього неприпустимо".

Нагадаємо:

  • Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони виключив положення щодо демобілізації і ротації військовослужбовців із урядового законопроєкту про мобілізацію, який готується до другого читання.
  • Верховна Рада 7 лютого ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед іншого проєкт закону передбачав положення щодо демобілізації військовослужбовців.
  • Народні депутати подали до другого читання документа 4269 правок.
  • 29 березня Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони і розвідки розглянув усі правки, подані народними депутатами до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

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