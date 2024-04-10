Зеленський закликав надати Україні системи ППО та бойові літаки

Щоб захистити міста від російського терору, Україні потрібні системи протиповітряної оборони та бойові літаки, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента.

"Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Кілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів - і взагалі не буде проблеми російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт і повертати нормальне життя на окуповану Росією землю. І нам потрібна справедливість - такий тиск на Росію, який не дасть Путіну змоги збільшувати його воєнний потенціал: щораз більші санкції проти Росії, конфіскація путінських активів і нуль толерантності до російської дезінформації", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що все це може бути абсолютно реальним і залежить тільки від політичної волі партнерів.

"Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога", - підсумував президент.

Нагадаємо, що 6 квітня, під час свого інтерв'ю президент повідомив, що Україна має певний запас ракет для протиповітряної оборони, проте, при високій інтенсивності обстрілів їх може не вистачити.