Польські прикордонники запобігли спробі нелегалів з Білорусі перетнути кордон
Польські прикордонники та військові не дали 220 іноземцям нелегально перетнути кордон з боку Білорусі, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба прикордонної служби Польщі.
За інформацією прикордонників, сьогодні, 10 квітня, близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.
Як зазначили у прикордонній службі, іноземці поводилися агресивно - вони кидали у бік прикордонників та військових гілки та каміння. Також у них відібрали "небезпечний інструмент, який було зроблено з дерева та цвяхів".
"Спробу було успішно припинено. Мігранти відступили вглиб Білорусі", - уточнили прикордонники.
Провокації Білорусі
Нагадаємо, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокації на кордоні з Польщею. Для цього вона, зокрема, застосовувала свою військову техніку та мігрантів.
Наприклад, минулого року кілька гелікоптерів Білорусі залетіли у повітряний простір Польщі.
Також Мінськ хотів навмисно переправити на територію Польщі сотні мігрантів. Президент Анджей Дуда назвав такі дії гібридними атаками.