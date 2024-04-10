Польські прикордонники запобігли спробі нелегалів з Білорусі перетнути кордон

Польські прикордонники та військові не дали 220 іноземцям нелегально перетнути кордон з боку Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба прикордонної служби Польщі.

За інформацією прикордонників, сьогодні, 10 квітня, близько 10:00 була спроба незаконного перетину кордону біля селища Біловежа. Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі через річку Пшеволка.

Як зазначили у прикордонній службі, іноземці поводилися агресивно - вони кидали у бік прикордонників та військових гілки та каміння. Також у них відібрали "небезпечний інструмент, який було зроблено з дерева та цвяхів".

"Спробу було успішно припинено. Мігранти відступили вглиб Білорусі" , - уточнили прикордонники.

Провокації Білорусі

Нагадаємо, Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокації на кордоні з Польщею. Для цього вона, зокрема, застосовувала свою військову техніку та мігрантів.

Наприклад, минулого року кілька гелікоптерів Білорусі залетіли у повітряний простір Польщі.

Також Мінськ хотів навмисно переправити на територію Польщі сотні мігрантів. Президент Анджей Дуда назвав такі дії гібридними атаками.