Times пише про примусову мобілізацію українок: ЦПД спростував
Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили в ЦПД.
В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.
Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.
"Тож розповсюджувана інформація — фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше — не планується", — наголосили в ЦПД.