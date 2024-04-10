Times пише про примусову мобілізацію українок: ЦПД спростував

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок. Центр протидії дезінформації спростував цю інформацію, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в ЦПД.

В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.