В Міноборони пояснили, чому прибрали демобілізацію із законопроєкту в Раді

Зважаючи на оперативну ситуацію на фронті, загрози і ризики, Генеральний штаб ЗСУ висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації були розглянуті в окремому законопроєкті, повідомляє Українська правда.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону новин.

"Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато.

Водночас ми повинні розуміти, що ескалація, агресія Росії триває. Наступ практично по всій лінії фронту іде. І наразі послабити Сили оборони не можна. Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації і демобілізації".

Лазуткін додав, що усі рішення приймаються, "аби уникнути негативного впливу на обороноздатність країни".

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