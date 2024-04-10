Росіяни обстріляли лікарню у Вовчанську, поранені двоє чоловіків
Російська армія вдень 10 квітня обстріляла місто Вовчанськ у Харківській області, поранені двоє 54-річних чоловіків, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів м. Вовчанськ, які стались у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.
Один із них технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни".
За даними ОВА, будівля лікарні зруйнована. Чоловіків госпіталізували.