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Росіяни обстріляли лікарню у Вовчанську, поранені двоє чоловіків

Росіяни обстріляли лікарню у Вовчанську, поранені двоє чоловіків
Фото: Олег Синєгубов

Російська армія вдень 10 квітня обстріляла місто Вовчанськ у Харківській області, поранені двоє 54-річних чоловіків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів м. Вовчанськ, які стались у період з 12:20 по 14:15, поранено двох цивільних 54-річних чоловіків.
Один із них технічний працівник медзакладу, куди й влучили росіяни".

За даними ОВА, будівля лікарні зруйнована. Чоловіків госпіталізували.

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