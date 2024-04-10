ГУР: Російські спецслужби намагаються завербувати агентів у Канаді
У Головному управлінні розвідки (ГУР) повідомили, що російська ФСБ намагається знайти у Канаді іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.
"Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу. Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді", — зазначили в ГУР.
У розвідці повідомляють, що у березні 2024 року ФСБ поширили у вигляді листівки відповідне звернення. Воно було вкладене в безкоштовну газету, яку розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.
"Цікаво, що вказане видання позиціонує себе продемократичним та антипутінським, однак може бути лише прикриттям та способом відвернення уваги місцевих безпекових структур", — підкреслили в Головному управлінні розвідки.