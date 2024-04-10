ГУР: Російські спецслужби намагаються завербувати агентів у Канаді

У Головному управлінні розвідки (ГУР) повідомили, що російська ФСБ намагається знайти у Канаді іноземців, які підтримують контакт із розвідками різних держав світу, та завербувати їх, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби ГУР.

"Пошук агентів-двійників відбувається у середовищі іммігрантів з Росії та інших країн, які перебували у складі чи під впливом радянського союзу. Свої заклики кремлівська спецслужба просуває, зокрема, через російськомовні засоби масової інформації у Канаді" , — зазначили в ГУР.

У розвідці повідомляють, що у березні 2024 року ФСБ поширили у вигляді листівки відповідне звернення. Воно було вкладене в безкоштовну газету, яку розповсюджують у магазинах "європейських товарів", російських ресторанах, метро, окремих школах, лікарнях та житлових комплексах міста Торонто.