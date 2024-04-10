СОТ прогнозує відновлення світової торгівлі після падіння у 2023 році

Світова організація торгівлі (СОТ) очікує поступового відновлення світової торгівлі цього року, а потім подальшого зростання у 2025 році, оскільки вплив інфляції та високих процентних ставок залишаються в минулому, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє CNBC.

У останньому звіті СОТ "Перспективи та статистика світової торгівлі" прогнозується, що загальні обсяги світової торгівлі зростуть на 2,6% у 2024 році та ще на 3,3% у 2025 році. Це відбудеться після більшого, ніж очікувалося, падіння на 1,2% у 2023 році, оскільки інфляційний тиск та вищі процентні ставки негативно вплинули на міжнародну торгівлю.

За словами головного економіста СОТ Ральф Осса, причиною зростання є нормалізація інфляції та монетарної політики, яка стримувала торгівлю в 2023 році.

"Очікується, що відновлення торгівлі буде "широкомасштабним", в тому числі в Європі, яка пережила найглибше падіння обсягів торгівлі минулого року внаслідок геополітичної напруженості та енергетичної кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням Росії в Україну" , – йдеться в повідомленні.

Однак організація попереджає, що геополітична напруженість все ще може становити ризик для перспектив зростання світової торгівлі.

Зокрема, триваюча війна між Ізраїлем і палестинським бойовим угрупованням ХАМАС може спричинити серйозні перебої в торгівлі, якщо вона перекинеться на енергетичні ринки.

Крім того, у доповіді СОТ світова економіка поділена на два "геополітичні блоки" на основі моделей голосування в ООН, і виявлено, що зростання торгівлі між блоками відбувається повільніше, ніж всередині них.

Наприклад, США і Великобританія, як правило, займали схожі позиції під час останніх голосувань в ООН щодо російсько-української війни, в той час, як Китай і Південна Африка, з іншого боку, мали протилежні погляди.

Ця фрагментація була особливо помітною між двома найбільшими економіками світу - США та Китаєм.

"Ми бачили, що зростання торгівлі між США та Китаєм було на 30% повільнішим, ніж зростання торгівлі між цими країнами та іншими країнами. Це не означає, що вони все ще не торгують багато, але їхні торговельні частки все більше віддаляються від цих відносин, – сказав Осса.

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив свій прогноз світового економічного зростання до 3,1% у 2024 році та 3,2% у 2025 році - прогноз на цей рік на 0,2 п.п вищий, ніж у жовтневому огляді.