Зеленський: Деякі "представники континентів" передадуть РФ деталі "мирного плану"

Росія не буде присутня на інавгураційному Саміті миру у Швейцарії в червні, але розроблені там деталі "мирного плану" деякі "представники континентів" передадуть РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це президент Володимир Зеленський розповів у інтерв’ю видавничій групі Axel Springer SE.

Зеленський пояснив, що Росії не буде на саміті, "бо нам необхідно, щоб вони нічого не заблокували".

Президент допустив, що за підсумками саміту у Швейцарії будуть готові деякі пункти плану "з деталями, що робити", а після цього буде підготовлений весь план. В основі обговорень – "формула миру" президента Зеленського, яку раніше публікувала "ЄП".

"Звісно, деякі сторони переговорів, деякі представники континентів представлять цей план російським представникам. Але тільки після того, як ми дійдемо спільної думки, сформуємо спільну точку зору країн, які дійсно хочуть миру. Не просто розмов, а справжнього миру", – сказав Зеленський.

На уточнюючий коментар про те, що Зеленський обіцяв не сідати за стіл переговорів з Владіміром Путіним, президент відповів, що "він убивця, і вбив багато наших людей".

Глава держави додав, що "якщо йдеться про переговори на платформі Саміту миру, то, думаю, ми знайдемо інфраструктуру або деякі можливості для переговорів із тими чи іншими представниками".

У середу уряд Швейцарії повідомив, що проведе дводенну конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні 15 і 16 червня.

Росія заявила, що не братиме участі в переговорах у Швейцарії, оскільки "йдеться про черговий варіант продавлювання нежиттєздатної "формули миру", яка "не враховує російські інтереси".