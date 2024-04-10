Швейцарія не запросила Росію на саміт щодо України: у МЗС РФ відповіли

Влада Швейцарії не надсилала представникам Росії запрошення на конференцію високого рівня з врегулювання війни в Україні. І навіть у разі запрошення РФ відмовиться його прийняти, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Посольства Росії у Швейцарії.

"Швейцарська влада не направляла Росії запрошення на конференцію в Бюргенштоці. У той же час наша позиція добре відома. Ідея "мирної конференції", що посилюється організаторами, є для нас неприйнятною, оскільки йдеться про черговий варіант продавлювання нежиттєздатної "формули миру", яка є набором ультиматумів на адресу Росії і не враховує інтереси національної безпеки нашої країни. Ультиматуми не можуть бути основою для початку переговорів… Навіть у разі отримання запрошення на подібний захід російська сторона не прийме його" , — йдеться у заяві.

Російські дипломати нагадали, що 8 квітня міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Швейцарія проводить мирну конференцію лише з однією метою — "забезпечити кількість делегатів на заході, в основі якого лежить виключно ультимативна "формула миру" Зеленського. Ця формула не передбачає жодних компромісів, альтернатив".

Лавров також нарікає, що президент України не врахував "зроблені з найдобріших спонукань ініціативні пропозиції" від Китаю, ПАР, Бразилії, Ліги арабських держав.

"Зустріч у Бюргенштоці за відсутності Росії означатиме лише черговий раунд безплідних консультацій, які не зможуть привести до конкретного результату. Організуючи свідомо безперспективний для реального врегулювання конфлікту захід, влада Конфедерації вкотре продемонструвала, що готова враховувати лише українську позицію" , — обурилися російські дипломати.

Як повідомлялось, 15-16 червня уряд Швейцарії проведе конференцію високого рівня щодо врегулювання війни в Україні, Саміт миру, на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.