Пентагон: Путін не зупиниться в Україні та ще довго загрожуватиме Європі

Російському диктатору Володимиру Путіну не потрібні території, він не зупиниться в Україні і загрожуватиме безпеці Європи та США протягом багатьох років, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джеффа Селдіна у Twitter.

Вона уточнила, що існує помилкова думка, що Путіну потрібна територія.

"Йому не потрібна територія. Йому потрібна Україна. Ми не повинні бути обдурені", - сказала помічник міністра оборони США.

Валландер додала, що переговори з Путіним не стануть кінцем агресії Росії. Вона впевнена, що Путін не збирається зупинятися в Україні, оскільки Україна, на її думку, є кроком до підриву європейської безпеки, трансатлантичного альянсу, а відтак і американської безпеки.

Росія загрожуватиме Європі ще довгі роки

Представниця Пентагону сказала, що керівництво США гарантує, що Росія зазнає величезних витрат унаслідок війни проти України.

"Росія витратила 211 мільярдів доларів на оснащення, розгортання, обслуговування та підтримку операцій в Україні. Збройні сили Росії зазнали щонайменше 315 000 втрат під час бойових дій", - додала вона.

При цьому представниця Пентагону впевнена, що через одержимість Путіна Росія загрожуватиме безпеці Європи і США протягом багатьох років.

НАТО готується до ескалації

Раніше видання Bild опублікувало сценарій військових навчань Німеччини, під час яких німецькі збройні сили готуються до гібридної атаки Росії на східному фланзі НАТО.

Зокрема керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід повинен підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

Про ризик нападу з боку Росії найближчими роками також заявляв президент Франції Еммануель Макрон. За його словами лідери Європи повинні бути готовити до такого сценарію.

А президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Росія незабаром може відновити свій військовий потенціал та напасти на країни НАТО вже у 2026 році.