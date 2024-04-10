Генерал США: Перевага Росії по снарядах скоро досягне 10 до 1

Перевага Росії з артилерійських снарядів над українською армією найближчими тижнями досягне 10 до 1, якщо Україна не отримає допомоги, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив командувач Контингентом США в Європі генерал Кріс Каволі, повідомляє кореспондент CNN Наташа Бертранд.

За його словами, російська армія наразі випускає на полі бою вп'ятеро більше артилерійських снарядів, ніж українська. Оскільки Сили оборони України продовжують економити снаряди, ця пропорція зросте до 10 до 1 "протягом кількох тижнів".

"Ми не говоримо про місяці, ми не говоримо гіпотетично" , — наголосив Каволі.

Нагадаємо, у лютому на Мюнхенській безпековій конференції чеський президент Петер Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижнів відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Декілька країн погодилися профінансувати цю ініціативу. 7 березня Павел заявив, що необхідні кошти зібрано у повному обсязі.

Радник прем'єр-міністра Чехії Томаш Пояр припустив, що снаряди, які союзники купують для ЗСУ, почнуть прибувати до України до початку літа.

Наприкінці березня стало відомо, що Чехія може збільшити закупівлю боєприпасів з-за меж Європейського Союзу із заявлених 800 тисяч боєприпасів до 1,5 млн снарядів.